Oggi a Sassari prende il via l’iniziativa "Io apro all’Unesco", che coinvolgerà gli esercizi commerciali che si affacciano sulle vie dello shopping sassarese.

Sino al 23 luglio l’associazione "Strada facendo" presenterà, nelle vetrine degli esercizi e dei negozi aderenti, immagini, clip e pannelli fotografici che evidenziano la maestosità e la bellezza di alcuni tra i monumenti più significativi della civiltà nuragica.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione "La Sardegna verso l’Unesco", nata con l’obiettivo di ottenere dall’Organizzazione delle Nazioni Unite il riconoscimento dei monumenti nuragici come patrimonio dell’umanità. L'iniziativa è stata presentata stamattina presso il "Cafè set" in via Roma. Michele Saba, membro dell'associazione Sardegna verso l’Unesco, si è soffermato sul concetto d'identità rappresentato dal nuraghe, come simbolo di un intero popolo. Alberto Moravetti, docente di Protostoria all'università di Sassari, ha delineato l'importanza della civiltà nuragica e la sua elevata validità scientifica e culturale. Interventi anche di Giusy Mura e Claudio Maninchedda, del comitato "Via Roma e stelle del centro", oltre ad essere i rappresentanti degli oltre 40 esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

La manifestazione intende inoltre sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore, fortemente identitario, delle testimonianze archeologiche ereditate dalla nostra protostoria. Con il patrocinio della Regione, del Banco di Sardegna e della Fondazione di Sardegna si chiede l’inserimento di questi valori nel novero dei patrimoni dell’umanità.



© Riproduzione riservata