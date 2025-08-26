Sabato 30 agosto, a partire dalle 20, nuovo appuntamento al Santeru, il museo civico di San Vero Milis. La serata, presentata dal regista oristanese Antonello Carboni, è dedicata a due pluripremiati cortometraggi di registi sardi: protagonisti Elio Turno con Salvatore Cubeddu e Daniele De Muro. Dalle 20, nel suggestivo giardino interno del museo, sarà offerto un aperitivo, aspettando la proiezione sarà così possibile visitare la mostra presente al museo Santeru e conoscere di persona registi e attori protagonisti della serata.

Alle ore 21 è prevista la proiezione dell’opera di Elio Turno e Salvatore Cubeddu, Island for rent. Dopo il successo e la vittoria ottenute durante il Festival Visioni Sarde, la nuova proiezione di Island for rent godrà della partecipazione di Salvatore Cubeddu nella visione di un’opera che dalla fantascienza offre spunti di impressionante attualità sulla Sardegna, sul suo presente e sul suo futuro. Alle 21.30 è in programma la proiezione di Horizon, primo cortometraggio di Daniele De Muru, già selezionato da più di 250 Festival cinematografici internazionali. Una devastante crisi climatica, una disperata voglia di salvezza e la legge del più forte per riflettere, anche, sulla natura dell’uomo.

Una serata dedicata alla magia del cinema all’aperto, che trasformerà quel grande telo bianco in una grande finestra su mondi nuovi da osservare avvolti da una coperta di stelle. Ingresso libero e gratuito per un appuntamento dedicato ai talenti, ai giovani ostinati, ai visionari di un’isola: tutto ambientato al Santeru dove le riflessioni per il futuro possono partire dall’osservazione e dalla conoscenza del passato.

