Mara, piccolo centro del Villanova, si prepara per festeggiare il patrono San Giovanni Battista. Venerdì 23 giugno alle 16.30 saranno celebrati la Novena, i Vespri solenni e la Santa Messa con la benedizione delle bandiere e dei cavalieri. Alle 22 ci sarà lo spettacolo “Boghes e Ballos”.

Sabato 24 giugno alle 9.30 ci sarà la processione per le vie del paese accompagnata dalla Banda Musicale di Villanova Monteleone, dai cavalieri e dal gruppo folk “Santu Giuanne Battista” di Mara. Seguirà la celebrazione della funzione liturgica. Alle 17 spazio ai giochi per bambini con mini karaoke. Alle 22 si terrà lo spettacolo “Kombriccola Vasco Live Tribute Show”. Seguirà Dj set.

Anche Thiesi, centro del Meilogu, si prepara per festeggiare San Giovanni Battista. Il comitato organizzatore ha predisposto un ricco calendario di eventi che partiranno giovedì 22 giugno alle 18 con un intrattenimento per bambini in piazza dei Caduti con giochi in legno realizzati da Sannaemele e con giocolieri e trampolieri di Abc Animazione. Alle 21.30 Giuseppe Piredda presenterà "Mejlogu Fest" con Hi-Vibes, Phoenix ed Eraserhead Industries.

Venerdì 23 giugno, alle 17, sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa campestre. Seguirà, alle 18, la processione con i gruppi folk "Sos Balladores" di Ollolai, Santu Jagu di Ittireddu e Battor Moros di Oliena. Alle 20 è in programma una cena a base di pecora bollitta in piazza Caduti. Subito dopo ci sarà l'accensione de "Su Fogarone". Alle 22 spazio alla serata folk con i gruppi di Oliena, Ittireddu e Ollolai seguita dai balli in piazza con Giuseppe Pola di Thiesi.

Sabato 24 giugno, alle 11, nuova funzione liturgica nella Chiesa di San Giovanni. Alle 22.30, nel piazzale dei Carrubi, è previsto il concerto di Clementino. La serata sarà aperta da Arturo Sincro.

© Riproduzione riservata