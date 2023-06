Per il terzo anno consecutivo il Comune di Samugheo partecipa al Festival Archivissima e alla Notte degli Archivi con delle iniziative proprie che hanno lo scopo di far conoscere ai cittadini l’importanza dell’archivio storico comunale come strumento privilegiato di conoscenza e di ricostruzione della storia locale.

Per l’edizione 2023, nella serata del 9 giugno alle 19 a Casa Serra verrà presentato il lavoro "In viaggio nell'Archivio Storico di Samugheo-Emanuele Cau tra archivio e ricordi".

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso di scoperta dell'Archivio Storico Comunale da parte delle ragazze e dei ragazzi della scuola media di Samugheo (classi 1 A, 2 A, 3 A e B).

Nel corso dell'anno scolastico le alunne e gli alunni hanno lavorato sulla figura del primo sindaco del secondo dopoguerra, Emanuele Cau, studiandone e ricostruendone la vita attraverso i documenti d'archivio, i testi scritti, le testimonianze orali di chi lo ha conosciuto.

Si è trattato di un primo viaggio di esplorazione dell'Archivio Comunale, che proseguirà nei prossimi anni. L'evento conclusivo prevede l'allestimento di una mostra con gli elaborati degli studenti, l'esposizione di alcuni documenti d'archivio e di oggetti rappresentativi della vita di Emanuele Cau.

La mostra verrà presentata dagli alunni stessi e verrà arricchita dalle testimonianze della famiglia, del direttivo della Proloco di cui lo stesso Cau fu fondatore, e di persone che lo hanno conosciuto.

Il progetto si è svolto in collaborazione con il Comune di Samugheo, l'Istituto Comprensivo di Samugheo, la Proloco di Samugheo, la Soprintendenza Archivistica della Sardegna, l’Archivio di Stato di Oristano, l’archivista Mariangela Deidda e la famiglia Cau.

