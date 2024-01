In occasione della manifestazione "A Maimone 2024. Su Carrasegare antigu Samughesu", la rassegna delle maschere antiche promossa da sempre dell’associazione culturale Mamutzones de Samugheo e in programma per domenica 4 febbraio, il Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile Sarda Murats e il Comune di Samugheo, in collaborazione con Orientare Srl, raccontano "Il tempo delle Maschere", attraverso una doppia esposizione temporanea.

Nella sala principale del piano terra del museo sarà possibile ammirare le ancestrali maschere della tradizione samughese allestite dall'Associazione Culturale "I Mamutzones de Samugheo", impegnata nella conoscenza e valorizzazione delle preziose espressioni culturali di cui è erede e testimone. La sala d'ingresso ospiterà le opere dell'artista sassarese Francesca Cattari. Questo secondo percorso espositivo, curato da Anna Rita Punzo e nato dalla collaborazione con il Comune di Neoneli e con la Cooperativa sociale Onlus Saludade di Sassari, si articola attraverso una selezione di lavori del progetto "Addendum: beauty is diversity", avviato da Cattari nel 2018. Protagonista delle suggestioni evocate dall'autrice è suo zio Paolo Candidda, ex attore teatrale affetto dalla Sindrome di Down, raffinato interprete di una molteplicità di maschere.

«Francesca Cattari e Paolo Candidda – spiegano gli organizzatori - portano in scena un allegorico caleidoscopio di volti ipertrofici e grotteschi, clown melanconici vinti e prostrati, anti-eroi ironicamente ieratici, capaci di indurre nell'osservatore intimi soliloqui e sinceri confronti con le molteplici frammentazioni dell'io. La maschera reinventa il volto, dissimula, dissacra, cela, sospende temporaneamente l’identità socio-personale, traduce la quotidianità in un gioco di apparenze e possibilità alternative, un palcoscenico di personaggi”. In occasione di A Maimone il Murats aprirà sabato 3 febbraio 2024 dalle 15 alle 20 e domenica 4 dalle 9:30 alle 17.

