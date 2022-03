"Riflessioni sulla crisi in Ucraina" è il titolo del convegno in programma venerdì 18 marzo (a partire dalle 16) nell'aula magna del Rettorato dell'Università di Cagliari (via Università 40).

L’appuntamento, disponibile anche in streaming sul sito web dell’ateneo di Cagliari, si inserisce nell'ambito delle iniziative in corso per #unica4ukraine, il programma dell'Università degli Studi di Cagliari che ha l'obiettivo di far fronte all'emergenza e di approfondire scientificamente i temi legati alla situazione di crisi internazionale.

Accanto all'impegno culturale, prosegue l'attività dell'Ateneo per l'integrazione di studenti e ricercatori ucraini: nelle prossime settimane inizieranno i corsi di italiano dedicati, e sono in via di pubblicazione i bandi per le borse di studio e di ricerca.

Il convegno sarà aperto dai saluti del Rettore Francesco Mola e sarà coordinato da Aide Esu, docente di Sociologia nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Seguiranno gli interventi dei docenti di UniCa Aldo Berlinguer su "La crisi in Ucraina: un disastro annunciato", Massimo Tria con "La distruzione della storia e dell'informazione in Russia", Marco Siddi sul tema "Guerra e crisi energetica in Europa", Giorgio Giacinto su "Sicurezza del cyberspazio: tecnologia, formazione, comunità" e Luigi Martino, che parlerà di "Geopolitica e dimensione cyber nei conflitti del XXI secolo".

