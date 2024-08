Domani, giovedì 22 agosto, la biblioteca comunale "Francesca Sanna Sulis" ospiterà un imperdibile doppio appuntamento con l'autrice Luisella Anedda, celebre per i suoi romanzi coinvolgenti e ricchi di sfumature emozionali. L'incontro, organizzato dall'assessorato comunale alla Cultura, offrirà l'opportunità di immergersi nel mondo narrativo dell'autrice, attraverso un viaggio nella sua ultima produzione letteraria.

La serata si aprirà con i saluti dell'assessora, Elisabetta Contini, a cui seguirà l'introduzione di Stefania Pili, che guiderà il pubblico nella scoperta delle tematiche trattate dall'autrice.

Luisella Anedda, durante l'evento, sarà affiancata da Patrizia Guardo, che dialogherà con lei sulle opere presentate: "Quello Sguardo" e "Miracolo D’Amore". Due romanzi che esplorano le profondità dell'animo umano, tra introspezione, emozioni intense e riflessioni sulla vita.

Il tocco finale sarà dato dalle letture curate da Dino Pinna, che permetteranno ai presenti di entrare ancora di più nelle atmosfere create dall’autrice, dando voce ai personaggi e alle storie che Luisella Anedda ha saputo tessere con maestria.

L’appuntamento per incontrare una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea e per discutere insieme a lei delle sfide e delle passioni che animano la scrittura è alle 18 nella biblioteca di via Pertini. La partecipazione è libera, ma si consiglia di prenotare il proprio posto per non perdere l’opportunità di vivere una serata all’insegna della letteratura.

