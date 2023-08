Grande successo per la 25esima edizione di Artifolk: la rassegna che mette in vetrina l’artigianato e le tradizioni popolare della Sardegna, organizzata dal Comune e dalla Pro loco di Pula, ha attirato in paese centinaia di visitatori.

Particolarmente apprezzate dai turisti sono state le sfilate dei gruppi folk, delle maschere e delle traccas, accompagnate dai suonatori di launeddas.

Negli stand allestiti dagli espositori è stato inoltre possibile ammirare i capolavori dell’artigianato sardo.

Ricco l’elenco dei partecipanti che hanno preso parte all’edizione di quest’anno: oltre alle Pro loco di Segariu e Assemini – che hanno presentato al pubblico gli antichi mestieri e hanno preparato "sa panada” – hanno partecipato i gruppi folk provenienti da Oristano, Oniferi, Pula, Teulada e Siurgus Donigala che hanno raccontato la loro storia, e si sono esibiti con il costume tipico del proprio paese nelle danze tradizionali.

