Ricco cartellone di eventi a Sorradile per Primavera sul lago Omodeo, rassegna promossa dal Comune in collaborazione con enti e istituzioni.

In questi giorni ha preso il via il concorso per murales e graffiti “Fiorire ed accogliere”. Domenica si terrà la processione de S’Incontru e a seguire la messa. Il mese di aprile sarà quindi scandito da un’altra serie di concorsi che vedranno la cittadinanza parte attiva del percorso nell’ottica della sostenibilità e del miglioramento della qualità di vita del borgo. Lunedì 24 aprile è infatti in programma il concorso “Balconi, finestre, spazi fioriti”, dove i cittadini saranno protagonisti della fioritura del borgo. Il 26 aprile, invece, il concorso “Orti urbani ed extraurbani”, dove il protagonista sarà il cibo autentico di comunità.

Trasferta il 1 maggio a Cagliari per la festa di Sant’Efisio. Sabato 6 maggio è in calendario il premio “Fare impresa in un piccolo borgo”. «Un riconoscimento della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano del Comune di Sorradile ai coraggiosi protagonisti che fanno impresa e un nuovo welfare di comunità», spiegano gli organizzatori.

Il 12 maggio spazio ad attività ludiche con giochi da tavolo proposti al centro di aggregazione sociale, il 14 riti religiosi con processione e messa in onore del patrono San Sebastiano. Il 20 maggio il centro di aggregazione ospiterà il convegno nazionale “Tramando s’innova”, la lana come risorsa per lo sviluppo del territorio nazionale.

Tre gli appuntamenti a giugno: s’inizia il 2 con “Le vie dell'acqua”, un itinerario ambientale e storico-archeologico con guida turistica e colazione al sacco. Il 10 giugno l'iniziativa “Benessere e salute un diritto per tutti”, in un incontro con l'assessore regionale alla Sanità Carlo Doria. Nella stessa data si festeggerà la giornata della biblioteca con “I libri scendono in piazza”.

