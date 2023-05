Il tema delle risorse e del potenziale inespresso della Sardegna al centro dell’incontro tenutosi sabato 13 maggio a Roma, presso l’associazione culturale dei sardi “Il Gremio”, e dedicato a “Buongiorno SarDegna”, libro dell’editore Sergio Zuncheddu.

Un evento – cui hanno partecipato anche Franco Siddi, presidente di Confindustria Radio Tv, e Antonio Masia, presidente dell’associazione - che è stato l’occasione per ripercorrere la storia dell’Isola attraverso i secoli, analizzando le ragioni che l’hanno troppo spesso relegata a un ruolo di “sudditanza” politica ed economica, per arrivare poi a evidenziare le possibilità di riscatto che, invece, si presentano oggi.

Dall’approfondita analisi sono infatti emersi i possibili ambiti da valorizzare per generare sviluppo e arrivare al definitivo affrancamento economico dell’Isola. Tra gli altri, il turismo, il comparto della nautica e quello dell’agroalimentare, da sempre importanti punti di forza della Sardegna, terra fiera, come il suo popolo, ma che tanto deve fare ancora per diventare reale protagonista del suo tempo.

