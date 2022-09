Stasera in scena la celebre attrice comica milanese Debora Villa, domani l’esordio letterario di Carola Carulli.

Continua a Villacidro il viaggio del trentasettesimo Premio "Giuseppe Dessì", organizzato dalla Fondazione Giuseppe Dessì, presieduta dall’avvocato scrittore Antonello Angioni, e dal Comune di Villacidro con il patrocinio del Consiglio Regionale della Sardegna, dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, della Fondazione di Sardegna, del Ministero della Cultura e del GAL Linas Campidano,

Anche la terza e quarta giornata della settimana culturale, in programma oggi, 20 settembre, e domani, propongono un fittissimo calendario di incontri, reading, spettacoli e presentazioni di libri e filmati per le scuole.

Tra i tanti in cartellone questa sera grande attesa per Debora Villa che, alle 21.30 a Casa Dessì, porta in scena il recital "20 di risate".

Come un jukebox, l'attrice e comica milanese si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l'hanno accompagnata nei suoi primi vent'anni di palco.

Un rutilante One Woman Show in cui il pubblico è coinvolto dall'inizio e si parlerà di tutto, dalle favole alla gravidanza, dai problemi dell'età alle riflessioni sul tempo, da Aristotele a Eva.

Artista eclettica, tra televisione, radio, cinema e teatro, Debora Villa è riuscita e riesce sempre ad alternare ruoli comici o di conduttrice brillante, a ruoli drammatici in fiction tv.

"Le Iene", "Colorado", "Glob", "I Cesaroni", "Alex & Co" e, naturalmente "Zelig", alcuni dei programmi cui ha partecipato e che hanno contribuito alla sua notorietà.

Paolo Rossi, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Biagio Izzo, Aldo Giovanni e Giacomo, Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola, Enrico Bertolino, sono invece alcuni dei grandi artisti con cui ha lavorato.

Domani l’apertura sarà con un appuntamento dedicato alle scuole primarie: alle 9.30, al Mulino Cadoni, Francesco Cannadoro presenta il libro "Io e il Drago. Storia di Tommi" edito da De Agostini.

Due le ospiti degli incontri letterari nel tardo pomeriggio: la prima, alle 18, sarà la giornalista del Tg2 Carola Carulli che, con la partecipazione di Lucia Cossu, presenterà il suo primo romanzo, "Tutto il bene, tutto il male" edito da Salani.

Con delicatezza e una scrittura ricca di sfumature, l'autrice getta uno sguardo originale sulla maternità, sull'ambivalenza dei legami di sangue e sulla straordinaria capacità delle donne di ferirsi e di curarsi l'un l'altra.

Mezzo busto di punta della testata diretta da Gennaro Sangiuliano e volto noto al grande pubblico per la conduzione del telegiornale delle 18.15, si occupa da sempre di cultura e spettacoli curando alcune delle rubriche più seguite dai telespettatori, “Achab”, dedicata ai libri, e “Tg2 weekend” sugli appuntamenti ed i festival più importanti in giro per l’Italia.

Alle 19 la seconda protagonista sarà Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna, con il libro, pubblicato dalla stessa associazione, "Un giorno all'improvviso": sedici giornaliste intervistano altrettante professioniste che hanno affrontato le difficoltà della pandemia.

Moderatore dell'incontro Stefano Mais, del comitato direttivo della Fondazione Dessì.

In serata, spazio alla musica con il concerto "Kind of Vasco" alle 21.30 nel cortile di Casa Dessì.

Marco Vezzoso alla tromba e al filicorno, Alessandro Collina al pianoforte e Andrea Marchesini alle percussioni, proporranno le musiche del doppio album omonimo, uscito lo scorso marzo per omaggiare Vasco Rossi nel suo settantesimo compleanno.

Il disco contiene alcuni dei brani più famosi del cantautore di Zocca rivisitati in chiave jazz.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito.

