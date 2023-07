Pozzomaggiore ha rinnovato l'antico rito dell'Ardia in onore di San Costantino.

In un piazzale gremito di persone, non solo di Pozzomaggiore ma arrivate anche dai paesi vicini, si è svolta la tradizionale corsa a cavallo.

A condurla è stato “Su caddu 'e punta” Salvatore Lai, in maniera magistrale, mentre nel ruolo di prima scorta c'erano Gianfranco Cuccuru e Giancomita Nurra, la seconda scorta Giuseppe Nurra e Gavinuccio Piu e la terza scorta Angelo Cuccuru e Gabriele Cuccuru.

Poco prima dell'Ardia si sono svolti la vestizione dei capi corsa e il corteo guidato dalle autorità civili e militari. Subito dopo il loro arrivo in Chiesa, ecco il via dell'Ardia che ha suscitato, come sempre, emozioni e applausi tra la folla. I cavalli hanno percorso tre giri della Chiesa in senso antiorario e altrettanti in senso orario.

GIAVE – A Giave freme l'attesa per l'Ardia di San Sebastiano. Un evento, questo, che attira nel paese del Meilogu tanti turisti in arrivo da ogni parte della Sardegna e che farà da cornice agli attesi festeggiamenti in onore del santo. Si comincerà il 15 luglio alle 18, con il ritrovo dei cavalieri a casa dell'obriere maggiore.

Alle 19 ci sarà la benedizione delle bandiere nella Chiesa di Sant'Andrea dal parroco Don Pietro Faedda, Don Peppino Lintas e Don Davide Onida. Subito dopo avrà inizio l'Ardia. Seguirà la processione per le vie del paese. Alle 22 sarà servita la cena in piazza dell'Olmo offerta alla popolazione e presenti dal comitato San Sebastiano 2023, accompagnata dalla band "Durusia in concerto. Quei meravigliosi anni 60 e… non solo!".

Domenica 16 luglio alle 9.30, subito dopo la benedizione delle bandiere nella Chiesa di Sant'Andrea, partirà una nuova Ardia. Al termine sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa di Santa Croce che sarà animata dai canti del coro polifonico "Antonino Paba" di Giave. Di pomeriggio, alle 16, in corso Repubblica, si terrà la prima corsa dei Comuni. Lo speaker dell'evento sarà Andrea Rosas. Alle 22, in piazza San Francesco, spazio al concerto della band "double Dose". La festa si concluderà con l'estrazione dei biglietti della lotteria.

© Riproduzione riservata