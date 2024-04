La grande musica ritorna nella scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè” di Porto Torres, un concerto inserito nel calendario della manifestazione Musicando per la città, a cura del direttore artistico Donatella Parodi, presidente dell’associazione Musicando Insieme promotrice della rassegna. Domani, sabato 20 aprile alle ore 20, saliranno sul palco dell’auditorium “I Sileni” il gruppo diretto dal maestro Tony Chessa, un ensemble di flauti formato da ragazzi e ragazze, tutti allievi ed ex allievi del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello di flauto.

Il concerto gratuito prevede l’esecuzione di capolavori della musica classica, arrangiati per questo ensemble strumentale, come le “Nozze di Figaro”, opera di Mozart, e il poema sinfonico “La Moldava” di Smetana, oltre ai brani di Holst, Sellers, Reicha e Veit. Il gruppo è formato da vari membri della famiglia del flauto traverso, dal l’ottavino al flauto basso: Eleonora Denegri, Caterina Solinas, Letizia Pirino, Matteo Sechi, Martina Manca, Aurora Bellu, Martina Porcheddu, Sara Beccu e Giada Piana. Hanno suonato insieme per la prima volta nel 2017 durante i “Flute Ensemble” in occasione dei corsi estivi di “Musica e Natura” a Porto Torres tenuti dal maestro Antonio Amenduni e organizzati dall’ associazione Musicando Insieme.

“I Sileni” hanno al loro attivo già diversi concerti e concorsi come singoli e gruppi cameristici. Nel loro curriculum anche la frequentazione ai vari corsi di perfezionamento con importanti maestri e flautisti del panorama internazionale. Partecipano inoltre a stagioni concertistiche, festival e manifestazioni organizzate dal Conservatorio Luigi Canepa di Sassari e associazioni regionali.

