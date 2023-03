Il teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres si prepara per una nuova stagione di programmazione culturale.

Nei giorni scorsi si è conclusa la procedura di affidamento in concessione, aggiudicata all’associazione culturale "La Camera Chiara”, capofila di Rta Olimpia, il raggruppamento temporaneo delle associazioni in fase di costituzione formato anche da Bsl Studio Danza di Clelia Bazzoni, la Botte e il Cilindro del regista Pier Paolo Conconi, Babbudoiu Corporation srl guidata dal comico Stefano Manca e il gruppo Pino e Gli Anticorpi dell’artista Michele Manca.

Si scioglie, quindi, il precedente gruppo Ats Olimpia, il raggruppamento di otto associazioni di cui facevano parte, oltre a La Camera Chiara e Bsl Studio Danza, anche Musicando Insieme, Cantori della Resurrezione, Coro polifonico turritano, Dietro le quinte Danza, Madrigalisti turritani e Complesso Musica Antiqua. L’assegnazione temporanea al progetto culturale presentato da La Camera Chiara, per un periodo di quattro anni per la stagione artistica 2023-2026, è finalizzata ad una gestione di programmi e manifestazioni culturali diretti a sostenere la cooperazione tra soggetti produttori di diversi generi teatrali e musicali, in un teatro dotato di una sala-platea di circa 500 posti a sedere.

