E’ risultato il presepe più suggestivo, con alcuni particolari che lo hanno reso unico: Paola Foddai è la vincitrice del concorso "Presepi per la città" indetto dal Comune di Porto Torres.

In municipio la cerimonia di premiazione della selezione dedicata a presepi, addobbi e luminarie realizzati in città. Il primo posto è andato a un presepe che si è distinto "per originalità dei manufatti, la ricercatezza e la manualità dei dettagli", come ha proclamato la giuria composta da Giacomo Rum, Giovanna Manca e Fabrizio Budroni.

Al secondo posto l'addobbo realizzato da Gavina Rudas con la motivazione "realizzazione luminosa che adorna lo stabile, rivitalizzando il contesto urbano" e al terzo lo spazio allestito dal commerciante Bruno Falchi "che ha colto lo spirito propositivo del concorso".

“La partecipazione a questo concorso è la dimostrazione che possiamo essere tutti sindaci quando siamo in grado di esprimere amore per la nostra città", ha detto il sindaco Massimo Mulas. L'assessore alla Cultura Maria Bastiana Cocco ha sottolineato come "Presepi per la città" valorizzi il protagonismo di tutti i cittadini.

© Riproduzione riservata