Il festival letterario diffuso Éntula, organizzato da Lìberos, prosegue a Porto Torres con un incontro dedicato alla divulgazione economica. Venerdì 3 luglio, alle 19.30 l’Atrio Comita della basilica di San Gavino (in piazza Martiri Turritani) ospiterà la giornalista Mariangela Pira, che presenterà “24 parole per capire l’economia” (Chiarelettere), saggio che si propone come uno strumento per orientarsi nei meccanismi della finanza e della geopolitica economica, materie spesso percepite come distanti o complesse.

Partendo dall’analisi di grandi crisi globali, il libro offre ai lettori i concetti necessari per interpretare le notizie economiche quotidiane e compiere scelte più consapevoli. Con l’autrice dialogherà Gianluigi Tiddia.

L’evento, inserito anche nel cartellone di Salude & Trigu, è realizzato con il sostegno del Comune di Porto Torres, della Camera di Commercio di Sassari, e in collaborazione con il festival Liberevento, la libreria Koinè Ubik di Porto Torres e i Centri odontoiatrici Massaiu.

Mariangela Pira è una giornalista professionista, conduttrice e reporter di Sky TG24, emittente per la quale cura le rubriche finanziarie e i focus di approfondimento economico. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Class CNBC, il Gruppo Sole 24 Ore e l’ANSA, svolgendo l’attività di corrispondente da New York e curando reportage sulle dinamiche economiche in Cina. È autrice di numerosi saggi e podcast. Il festival Éntula è organizzato dall'associazione culturale Liberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna.

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