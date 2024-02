Esordio nel mondo della scrittura a Porto Torres. L'Antiquarium Turritano ospita, domani 21 febbraio alle ore 17.30, la presentazione del romanzo “Due anni all'alba” di Gian Mirko Luiu, al suo primo romanzo del genere spionaggio. Una storia ambientata proprio a Porto Torres nei primi anni 2000.

Mattia Dettori è un valoroso rappresentante degli studenti all’ultimo anno delle scuole superiori quando conosce Irina. Tra i due nasce un grande amore, di quelli spensierati e travolgenti che si vivono a vent’anni. Il legame con Irina viene messo a dura prova dalle sue assenze, e quando lui parte per Bologna qualcosa cambia definitivamente. È qui che inizia a frequentare Rania, una ragazza di origini bosniache con cui partirà come volontario per due missioni umanitarie nei Balcani e in Medio Oriente.

Il sentimento tra i due diventa sempre più forte ma presto questo equilibrio sarà piegato da importanti sconvolgimenti. Il dialogo con l'autore Giacomo Rum sarà moderato dal consigliere Gavino Sanna. L'evento è patrocinato dal Comune di Porto Torres, dalla Direzione regionale Musei Sardegna e dal museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano.

© Riproduzione riservata