Dopo due anni di restrizioni la comunità di Ploaghe si appresta a riabbracciare una delle sue tradizioni più antiche e suggestive: i Candelieri di Ferragosto. Saranno nuovamente le famiglie locali ad accompagnare i Candelieri nel giorno dell’Assunta. All’arrivo in piazza, infatti, i ceri, dedicati a San Pietro e a Gesù Bambino, avranno accanto due coppie di sposi, gli obrieri, riprendendo così una tradizione che per alcuni anni si era perduta.

Stesso cerimoniale per l’ultima uscita del 22 agosto.

Le quattro uscite in totale rappresentano l’aspetto unico e caratteristico dei ceri ploaghesi: i candelieri sfilano nel giorno del “Corpus Domini”, nella relativa Ottava, nel giorno dell’Assunta e il 22 agosto. A reggere il peso della tradizione, oltreché quello fisico, dovuto alla imponente massa dei ceri, sono i “Sos de Sutta”, i portatori che con la loro infaticabile passione conducono i ceri nel percorso che li ricongiunge con la processione, poco prima dell’arrivo in piazza San Pietro. Ad attendere l’arrivo del corteo nella piazza principale ci saranno anche i gruppi folk internazionali che più tardi, alle ore 22, daranno vita alla tradizionale Rassegna internazionale del folklore.

I festeggiamenti per i Candelieri, infatti, non si limitano all’aspetto religioso. Per tutta l’estate l’Amministrazione comunale ha voluto organizzare una serie numerosa di eventi denominati “I Candelieri e il ferragosto ploaghese", iniziati quest’anno dal mese di luglio, grazie al prezioso contributo della Pro Loco locale, di diversi comitati e associazioni, del coro di Ploaghe e della Banda musicale. Dopo l’evento dei Candelieri si terranno altre iniziative. A partire dal concerto Paps “voglio tornare agli anni 90”, previsto per il 16 agosto. Mentre la sagra della purpuzza che si terrà il 17. Il giorno seguente il festival “Musica sulle bocche”. Venerdì 19 l’undicesima edizione di “SardignAeras”. La sfilata di moda il 20. Il giorno dell’ultima uscita dei candelieri, lunedì 22, si concluderà col concerto “Queen Tribute Show”. Nei giorni successivi si terranno altri appuntamenti importanti. In un'estate ploaghese dove è proibito annoiarsi.

