È tempo di Carnevale.

Domani a Su Brugu, quartiere di Sant’Efisio, a partire dalle 16,30 verrà estratto il nome del componidoreddu che guiderà la tradizione “Sartill'e Canna”.

Una tradizione che dura da più di trent’anni ideata dalla parrocchia assieme all’Associazione per la tutela e l'incremento dei cavallini di canna.

Il sorteggio avverrà all’interno del salone parrocchiale, alla presenza di Don Alessandro Floris e delle catechiste. Subito dopo ci sarà la zippolata per tutti in collaborazione con l’associazione Mollu e Cannas e la tombolata con ricchi premi.

Per il prescelto sarà come sempre una grande emozione. Sono tanti i bambini piccoli del quartiere che desiderano vestire i panni del mini capo corsa, un modo per imitare i cavalieri della Sartiglia, quella vera. La Sartiglietta di canna è in programma il prossimo 12 febbraio.

