Parole e musica di Luca Nieddu. Giovedì Organica ospita “Pelagus”, il reading musicale dello scrittore berchiddese.

A partire dalle 15, al museo di arte ambientale sito nel bosco di Curadureddu, nel cuore del Monte Limbara, “Diari senza spina - Pelagus”, questo il titolo completo, sarà presentato in Sardegna in anteprima regionale dopo la felice esperienza delle prime date del tour, che a novembre ha toccato Liguria, Piemonte e Lombardia.

Il racconto sarà letto da Nieddu con l’intimità che richiede la tradizione orale del ricordare e tramandare, rievocando l’infanzia, le emozioni di un bambino nei minuti che precedono la ricreazione in cortile, la pioggia improvvisa e imprevista, il gioco del segreto, il ricordo del mare racchiuso tra le mani.

“Pelagus” è la prima storia della collana “Diari senza spina”, originale progetto editoriale rigorosamente scritto a mano dall’autore e curato dalla casa editrice Tajirà di Cagliari.

L’evento rientra tra gli appuntamenti del 2024 del Festival Foliage, e fa parte del progetto regionale “La montagna racconta”, coordinato dall’associazione culturale Atlantide, che vede coinvolti numerosi CEAS isolani nella realizzazione di attività ed eventi dedicati al mondo della scuola per sensibilizzare le nuove generazioni alla sostenibilità e alla tutela ambientale attraverso la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Sardegna.

Le iniziative che si terranno tra dicembre e gennaio nel bosco di Curadureddu, e che in questa prima giornata coinvolgono due classi del Liceo G.M. Dettori di Tempio, sono organizzate dal CEAS Tempio in collaborazione col Museo Organica, coordinate dall’associazione Progetto Atlantide e dal progetto “Coltiviamo Il Nostro Futuro”, col patrocinio della Regione Sardegna e del Ministero dell’Ambiente nell’ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e il supporto e collaborazione degli esperti del Cantiere forestale Monte Limbara Nord dell’Agenzia regionale Forestas.

