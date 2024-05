Su iniziativa dell’ideatore dell’evento Maurizio Porcelli, sabato 11 maggio alle ore 17 a Palazzo Tirso arriverà Felice Manti, scrittore e grande conoscitore della strage di Erba, uno dei casi di cronaca nera che ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani.

Editorialista de Il Giornale di Milano diretto da Alessandro Sallusti, intervistato dall'avvocato Ivano Iai, legale di parte civile di uno dei protagonisti, presenterà il libro "Olindo e Rosa", secondo best seller del ciclo dedicato alla coppia lombarda, condannata per il pluriomicidio della famiglia Castagna, dopo “Il grande abbaglio”, un lavoro che ha contribuito a porre le basi per la richiesta di revisione del processo.

La prefazione del volume, pubblicato quest’anno da Algama, è curata dal sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, che è riuscito a ottenere l’avvio dell’iter per valutare l’eventuale revisione del processo che per ora vede due condannati davanti ad una montagna di dubbi ancora irrisolti.

Cosa successe davvero a Erba l'11 dicembre 2006? I giornalisti Felice Manti e Edoardo Montolli scrissero nel lontano 2008 la controinchiesta “Il grande abbaglio. Due innocenti verso l'ergastolo?” finendo travolti dalle polemiche per aver sostenuto l'estraneità di Olindo Romano e Rosa Bazzi alla strage in cui persero la vita quattro persone. Oggi che il caso è stato riaperto, i due cronisti raccontano i retroscena dei processi che portarono la coppia all'ergastolo, svelando tutti i dettagli delle nuove prove che scagionano i coniugi. E provano a ricostruire ciò che accadde la sera della mattanza, «quando fu commessa - come disse in aula il pm di Como Massimo Astori - la più atroce impresa criminale nella storia della Repubblica».

«Più mi inoltravo nella lettura de Il grande abbaglio - si legge nella prefazione del Giudice Tarfusser - più si faceva in me strada l'angoscia al solo pensiero che, se quanto stavo leggendo era vero, due persone non colpevoli sono in carcere dal gennaio 2007».

L’ingresso all’incontro è libero.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata