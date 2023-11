Toccante cerimonia quella che si è svolta a Nughedu San Nicolò, piccolo centro del Monte Acuto.

Grazie all'interesse dell'Associazione Culturale "Rundines", presieduta da Franca Cherveddu, e in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Carboni, sono stae inaugurate tre installazioni visive, dedicate ad altrettanti illustri poeti locali: Francesco “Cicitu” Masala, Foricu Sechi e Salvatore Corveddu “Grolle”.

Due sono state collocate su due facciate che danno su piazza Marconi, che è stata il teatro della manifestazione, mentre l'altra in prossimità dell'ufficio postale.

Si tratta di taghe che recano i versi di Masala, Sechi e Corveddu, in sardo, in italiano e in inglese.

© Riproduzione riservata