In occasione del Quarantennale della Vela Latina, in programma dal 28 aprile al 1 maggio, nelle giornate del 29 e 30 aprile il Sardegna Culture Festival si trasferisce a Stintino. La manifestazione musicale abbraccia tutte le arti con l’obiettivo di promuovere la Sardegna e valorizzare i giovani nei vari ambiti artistici.

Il comune di Stintino, quindi, ospiterà due grandi concerti con artisti internazionali: il 29 aprile il Duo di Bonaventura-Peghin, composto da Daniele di Bonaventura al bandoneòn e Marcello Peghin alla chitarra a dieci corde. I due artisti singolarmente hanno collaborato con musicisti del calibro di Paolo Fresu, Stefano Bollani ed Enrico Rava, per citarne alcuni, oltre aver partecipato ai principali festival nel mondo.

Il 30, poi, sarà la volta di Louise Marshall and Her Brethren. Louise Marshall è una cantante e pianista, attualmente in tour con David Gilmour, componente dei mitici Pink Floyd. Vanta collaborazioni con grandi artisti internazionali come Robbie Williams, Bryan Adams, Paul Young, Phil Collins e tanti altri.

