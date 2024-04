Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Alla #domenicalmuseo (12 giornate l'anno), quindi, anche nel 2024 si aggiungono 3 date a ingresso libero nei luoghi della cultura, e una cade proprio con il 25 aprile. altri due appuntamenti il 2 giugno e il 4 novembre.

«Rinnoviamo l'iniziativa anche quest'anno: il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la Nazione la visita nei luoghi della cultura», dichiara Sangiuliano.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

NELL’ISOLA – In Sardegna aperture straordinarie alla Biblioteca Universitaria e ai Musei Nazionali di Cagliari, al Memoriale Giuseppe Garibaldi a La Maddalena, al Compendio garibaldino di Caprera, al Museo Sanna e alla Pinacoteca Nazionale di Sassari.

Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito del ministero alla pagina dedicata: https://cultura.gov.it/evento/25-aprile-2024

