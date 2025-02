Domani, in edicola con L’Unione Sarda, lo speciale “Maschere di Sardegna”, 8 pagine dedicate alle tradizioni carnevalesche dell’Isola. Da Mamoiada a Ottana, da Bosa a Tempio, da Alghero a Guspini. Un viaggio tra Mamuthones e Issohadores, Boes e Merdules, ma anche attraverso le grandi sfilate con i carri allegorici nelle città e nei paesi della Sardegna. Domani in omaggio in tutte le edicole o sulla app L’Unione Digital.

