Il Teatro Massimo inaugura il suo nuovo corso con un tris di spettacoli che richiamano il grande pubblico, sempre sensibile e attento soprattutto dopo il lungo periodo di pandemia che ha costretto fino allo scorso settembre le sale a capienze ridotte e misure sanitarie molto restrittive.

Da alcuni mesi, con il 100% dei posti disponibili, gli appassionati sardi non si fanno mai trovare impreparati davanti a cartelloni interessanti e con artisti di primo piano particolarmente riconoscibili anche ai non addetti ai lavori.

Il Cedac di Antonio Cabiddu e Jazz in Sardegna, con il leader storico Massimo Palmas, che insieme daranno vita alla nuova programmazione di uno dei più importanti teatri dell'Isola, hanno deciso di fare le cose in grande per aprire il 2022 scegliendo un binomio vincente: l'altissima qualità culturale della proposta artistica e l'eccezionale notorietà dei protagonisti.

Valerio Lundini (foto concessa)

Si inizia domani martedì 4 gennaio alle 20.30 con lo spettacolo dell'attore comico e presentatore televisivo romano Valerio Lundini "Il mansplaining spiegato a mia figlia", originale ed esilarante One-Man-Show in cartellone per la nuova rassegna "Pezzi Unici" ideata dalla direttrice artistica del Cedac Valeria Ciabattoni.

Da tempo sulla cresta dell'onda per la sua creatività sopra le righe, Lundini ha conquistato definitivamente il pubblico grazie al fortunato programma di Rai2 "Una pezza di Lundini", geniale contenitore di nuova ed intelligente comicità che spinge lo spettatore a riflettere e a concentrarsi sulle battute, coinvolgendolo in un ambito di ironia raffinata che riscuote un interesse sempre più vasto diventando virale.

Infatti il suo tour teatrale è un puzzle di sold out che premia l'inventiva di una personalità dinamica capace di creare sempre nuovi paradossi e nonsense che giocano col il politically correct come fosse naturale la sua imperterrita violazione.

La foto del tour di Carmen Consoli

Spazio alla musica il 6 e 7 gennaio sempre alle 20.30 con la voce strabiliante di Carmen Consoli, che porterà il suo tour in Sardegna dopo tre anni di assenza dalle scene isolane.

Con l'uscita del suo ultimo capolavoro discografico, "Volevo Fare la Rockstar" omonimo del tour, abbiamo solo una certezza: la cantautrice siciliana riuscirà come sempre a tirar fuori dall'anima le emozioni racchiuse nell'angolo più profondo di ogni persona, travolgendo il pubblico con il suono unico delle sua voce e delle sue chitarre.

Il trittico d'eccezione si conclude l'8 (alle 20.30) ed il 9 gennaio (recita pomeridiana delle 18.30) con la danza e con un grande protagonista del balletto mondiale.

Sergio Bernal (foto concessa)

Il mattatore assoluto sarà l'amatissima l'etoile spagnola Sergio Bernal Alonso che si esibirà per il cartellone di danza del circuito multidisciplinare dello spettacolo portando in scena il suo ultimo spettacolo prodotto da Daniele Cipriani, uno dei dominus della balletto italiano a livello internazionale.

A Night With Sergio Bernal è uno spettacolo che sprigiona quello che Federico Garcia Lorca chiamò "duende", un fascino ammaliatore talvolta venato di tristezza e inquietudine.

Il talento e il carisma del grande danzatore vengono messi in luce da una coreografia che sposa la danza tradizionale spagnola, con i suoi ritmi di bolero e flamenco e suoni ardenti della "jota" e "sevillana", con un repertorio neoclassico in cui virtuosismo e liricità raggiungono livelli vertiginosi.

Insieme alla sua compagnia, Bernal proporrà uno spettacolo di grande impatto emotivo e di straordinario effetto scenico, per il virtuosismo delle scelte tecniche che il pubblico potrà ammirare, articolato in un'antologia di coreografie ispirate alla tradizione iberica e allo spirito gitano oltre a raffinate creazioni "classiche" e contemporanee tra vertiginosi assoli, pas de deux e pas de trois.

L.P.

