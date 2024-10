Tra storia, fratellanza e beneficenza, la suggestiva cornice medievale del castello di San Michele di Cagliari ospiterà sabato il primo evento in Sardegna dell’ordine templare Scmoth 1804, presente in 52 Paesi in tutto il mondo.

Discendente dagli insegnamenti del cavaliere Jacques De Molay, l’ordine è composto da uomini e donne che rifacendosi agli ideali cavallereschi e cristiani si dedicano alla difesa dei diritti dei più deboli. Aperto a tutti, nel segno della massima trasparenza, l’evento comincerà con una conferenza in cui verrà illustrata la storia della presenza templare in Sardegna, che sarebbe precedente alla diffusione dell’ordine nella penisola, avvenuta nel '300. A seguire l’investitura di nuovi cavalieri e dame, con il tradizionale mantello bianco con la croce templare ricamata, e alla sera una cena di beneficenza per raccogliere fondi per un progetto in collaborazione con la Croce Rossa. Obiettivo: un hospice per i malati oncologici in Perù.

«Abbandonate i pregiudizi: non facciamo magie o sacrifici!», scherza il referente per la Sardegna Alessandro Olisterno. «Lavoriamo nel campo del sociale, collaboriamo con numerose associazioni, portando avanti tanti progetti nel segno della fratellanza e del rispetto».

