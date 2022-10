La comunicazione post pandemia, le opportunità del Metaverso per aziende e cittadini, l’informazione di qualità e la lotta alle fake news, la comunicazione politica e il ruolo delle piattaforme social: questi alcuni degli argomenti al centro della conferenza internazionale “Media, linguaggi, comunicazione: scenari del presente e del futuro” in programma domani e venerdì al T Hotel di Cagliari.

L’evento è organizzato nell’ambito del congresso mondiale della comunicazione “Medcom 2020+1” e promosso da Università degli Studi di Cagliari, Università di Roma Tor Vergata e Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, con la collaborazione di Fondazione di Sardegna e la media partnership del gruppo L’Unione Sarda.

IL PROGRAMMA – Si parte domattina alle 9 con i saluti delle autorità, a seguire il primo panel della giornata che sarà a cura dell’Ordine dei giornalisti dell’Associazione della Stampa Sarda: Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine, e Celestino Tabasso, presidente del sindacato dei giornalisti, parleranno delle sfide e delle incognite della professione giornalistica con uno sguardo alle novità nel campo della comunicazione.

Quindi spazio alla comunicazione politica con Michele Sorice (della LUISS), Nicola Bonaccini (esperto di Comunicazione alla presidenza del Consiglio dei Ministri), Angela Taraborrelli, Marco Pignotti ed Emiliano Ilardi dell’Università degli studi di Cagliari. Interessante anche il panel sulla comunicazione social a cui parteciperanno Costanza Andreini, Public Policy Manager di Facebook, Francesco di Costanzo (presidente di PA Social), Roberta Mochi (dirigente dell’Ufficio Stampa della Asl1 Roma), Stefano D’Orazio (Hootsuite), Maria Stefania Podda (Direttore servizio comunicazione istituzionale Regione Sardegna). A conclusione di giornata due panel su Comunicazione digitale e “screen culture”, la comunicazione legata a cinema, serie tv e videogiochi.

LA SECONDA GIORNATA – Venerdì focus sulla comunicazione della salute con Francesca Ervas (Università di Cagliari), Ferdinando Coghe (direttore sanitario dell’Aou di Cagliari), Roberta Manutza (direttore Comunicazione e relazioni esterne dell’Arnas Brotzu), Francesca Piazza (Università di Palermo) e Pietro Salis (Università di Cagliari). A seguire altri panel in tema di comunicazione della diversità, giornalismo e la ricerca della verità, utilizzo delle piattaforme per educare e insegnare. Infine una tavola rotonda su “Comunicazione, innovazione, società: scenari presenti e futuri” con protagonisti Nicola Bonaccini (Presidenza del Consiglio dei Ministri), Stefano D’Orazio (Hootsuite), Giuseppe Melis (Università di Cagliari), Elisabetta Gola (Università di Cagliari) e Riccardo Porcu (direttore generale Innovazione e sicurezza IT di Regione Sardegna).

Moderano i lavori la professoressa Elisabetta Gola, pro rettrice alla Comunicazione immagine dell’Ateneo cagliaritano, il professor Andrea Volterrani, sociologo della comunicazione dell’Università di Roma Tor Vergata, e Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e relazioni esterne dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.

