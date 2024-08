Il sistema Bibliotecario Sarrabus e Gerrei in collaborazione con la Biblioteca Comunale di San Vito, organizza la presentazione del libro di Tore Quartu: " La Sardegna nell'anima ".

L'appuntamento è per domani alle 21, presso Casa Cauli - Via Nazionale 128, a San Vito. L'ingresso è libero.

In paese c'è grande interesse per l'autore e per il contenuto del libro.

