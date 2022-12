«Il mio giallo storico “La processione dei fantasmi” - ha informato nella propria pagina facebook Gianluca Lioni, docente presso l'Università di Roma Tre – ha ricevuto a Benevento un riconoscimento, forse immeritato ma del quale sono particolarmente lieto per l’alto valore sociale che esprime: il libro scelto dalla giuria è stato tradotto in braille e donato all’Uici, l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti».

Nato a La Maddalena 41 anni fa, Lioni vive da anni a Roma. Giornalista professionista, laureato in Scienze della Comunicazione, è stato il portavoce del ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo Dario Franceschini, e consulente di Rai Cultura. Ha pubblicato, con Michele Fina, “I 100 discorsi che hanno segnato la storia” (Editori Riuniti, 2014) e “I grandi discorsi che hanno cambiato la storia” (Newton Compton, 2017).

“La processione dei fantasmi – Isola della Maddalena, 1864”, edito nel 2020 da Tre60, racconta di traffici, misteri, superstizioni, con protagonisti personaggi di fantasia e storici; di questi ultimi, Garibaldi, Bakuin, Roberts e il parroco Mamia, amico di Garibaldi. «Un messaggio di accessibilità, cittadinanza ed inclusione, che passa per il diritto alla cultura», ha commentato Lioni riguardo alla traduzione del libro in braille, «perché leggere significa, per tutti, allargare gli orizzonti, nutrire l’immaginazione, vivere molte vite».

