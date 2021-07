È stata inaugurata oggi alla Fiera di Cagliari “Nuragica”, la grande mostra evento che ritorna nel capoluogo in una versione rinnovata e propone un'avventura alla scoperta delle radici della Sardegna, un percorso dentro i segreti della civiltà millenaria dei popoli nuragici.

Fino al 3 ottobre i visitatori potranno immergersi nel passato per conoscere i numerosi siti e musei dell’Isola, grazie anche alle guide specializzate.

Un viaggio lungo 700 mq, con affascinanti ambientazioni, che termina con un’esperienza di realtà virtuale immersiva.

L’evento è patricinato da Regione Sardegna, Assessorato al Turismo, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Cagliari e il suo Centro Servizi.

"Il format di ‘Nuragica’ e la sua capacità di raccontare e coinvolgere il grande pubblico, in termini turistici crea le giuste sinergie per collegare la costa ai territori dell'interno dove è più diffuso il grande patrimonio - ha dichiaratpo l'assessore del Turismo Gianni Chessa -. Unica nel suo genere per l'integrazione tra cultura, turismo e nuove tecnologie, la mostra è considerata all'avanguardia in Italia e ha ottenuto sin dal suo esordio anche il placet del Ministero dei Beni culturali per la capacità di 'far rivivere' il grande patrimonio archeologico dell'isola in connessione al turismo balneare. archeologico". condiviso con l'intera filiera turistica locale: dalle compagnie navali ai tour operator sino all'ospitalità".

(Unioneonline/F)

