Da Carbonia in Vespa fino in Portogallo per partecipare all'European Vespa Days.

Sono partiti questa mattina da Carbonia in sella alle proprie Vespa d'epoca per raggiungere Guimaraes in Portogallo, dove parteciperanno all'European Vespa Days, il più importante raduno vespistico europeo che si svolge una volta all'anno.

Il vicepresidente Gianluca Scivoletto (nativo di Augusta ma da anni cittadino di Carbonia), Gianbattista Lampis (di Nuxis) e Roberto Secchi (di Santadi), soci del Vespa Club Carbonia, arriveranno fino a Porto Torres dove si imbarcheranno per Barcellona e da lì fino al Portogallo.

Un viaggio tutto sulle 2 ruote, lungo alcune migliaia di chilometri (andata e ritorno), della durata complessiva di 12 giorni che affronteranno in compagnia di altri amici che incontreranno durante il percorso.

I vespisti carboniesi non sono nuovi a questo tipo di avventure, dal 2011, anno di rifondazione del sodalizio nato originariamente nel 1956, con le loro Vespa si sono spinti fino a raggiungere Croazia, Germania, Francia, Ungheria e Belgio sempre in occasione di raduni internazionali.



© Riproduzione riservata