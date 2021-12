La musica nel cuore e nell’anima, una passione coltivata da bambino ed esibita nei migliori palcoscenici d’Italia e in Europa.

Professionalità e talento hanno premiato Claudio Lambroni, giovane musicista sassarese di 21 anni, neo vincitore del concorso che gli consentirà di far parte dell'orchestra dell'Opera Nazionale Lettone in qualità di primo fagotto, a partire dal prossimo gennaio.

La compagnia nata in Lettonia mette in scena in una sola stagione oltre 200 spettacoli. Un salto di qualità che gratifica un percorso di studi segnato da una serie di successi, una carriera che ha preso il volo dopo il diploma al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari sotto la guida del professore Michele Cossu.

Claudio Lambroni dal 2016 frequenta a Vienna il corso di perfezionamento del maestro Patrick De Ritis - primo fagotto dei Wiener Symphoniker – grazie a lui ha potuto valorizzare le sue doti di musicista. Il giovane talento ha partecipato a diverse masterclass di livello internazionale, vincendo tantissimi premi anche all'estero.

Nel 2016 si è aggiudicato l’audizione per esibirsi in veste di solista con l’orchestra del Conservatorio, con la quale ha collaborato in numerose produzioni. Il nuovo ruolo assegnatogli nella famosa orchestra permanente della Lettonia, la compagnia con sede a Riga, è la testimonianza delle sue capacità di strumentista che si appresta a sviluppare i suoi alti standard musicali.

