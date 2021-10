Sono il tedesco Benjamin List e l’inglese David W.C. MacMillan i due vincitori del premio Nobel per la Chimica 2021.

L’annuncio questa mattina dalla Royal Swedish Academy of Sciences di Stoccolma, che ha deciso di assegnare l’ambito riconoscimento “per lo sviluppo di un’organocatalisi asimmetrica", nuovo strumento per la costruzione molecolare che ha avuto un grande impatto sulla ricerca farmaceutica e ha reso più “verde” la chimica.

Molte aree di ricerca e industrie dipendono dalla capacità dei chimici di costruire molecole in grado di formare materiali elastici e durevoli, immagazzinare energia in batterie o inibire la progressione delle malattie. Questo lavoro richiede catalizzatori, che sono sostanze che controllano e accelerano le reazioni chimiche, senza entrare a far parte del prodotto finale. Ad esempio, i catalizzatori delle auto trasformano sostanze tossiche nei fumi dello scarico in molecole innocue. I nostri corpi contengono anche migliaia di catalizzatori sotto forma di enzimi, che scavalcano le molecole necessarie alla vita.

I catalizzatori sono quindi strumenti fondamentali per i chimici, ma i ricercatori hanno creduto che ci fossero, in linea di principio, solo due tipi di catalizzatori: metalli ed enzimi. Finché Benjamin List e David MacMillan, nel 2000, hanno sviluppato un terzo tipo di catalis, la “organocatalisi asimmetrica” che si basa su piccole molecole organiche.

L’organanocatalisi si è poi sviluppata ad una velocità sorprendente dal 2000 seppur Benjamin List e David MacMillan restino leader sul campo, e abbiano dimostrato che i catalizzatori organici possono essere usati per guidare moltitudini di reazioni chimiche.

CHI SONO – Benjamin List, 53 anni, è nato in Germania, a Francoforte, dove si è laureato nel 1997. Attualmente dirige il Max Plank Institute con specializzazione nella ricerca sulla catalisi.

David W.C. MacMillan ha la stessa età, 53 anni, ed è nato nel 1968 in Gran Bretagna, a Bellshill. Ha studiato negli Stati Uniti, dove si è laureato nel 1966 all'Università della California a Irvine. Attualmente insegna all'Università di Princeton.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata