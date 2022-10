Sono 16 i ristoranti sardi che ricevono dal Gambero Rosso le due forchette. Nove le conferme, sette le new entry.

A confermare il traguardo sono Dal Corsaro, Luigi Pomata, I Sarti del Gusto, Is Femminas di Maria Carta, che ottiene anche il premio speciale qualità prezzo, tutti a Cagliari.

Mantengono la posizione anche Da Nicolo a Carloforte, Hub di Macomer, Il Fuoco Sacro del Petra Segreta di San Pantaleo, Musciora di Alghero e Somu di Baja Sardinia.

I sette nuovi ingressi sono: Il Mattacchione di Olbia, Mema a Pula, Fradis Minoris, sulla laguna di Nora a Pula, Trigu a Sassari, Chiaroscuro di Marina Ravarotto e Josto a Cagliari, Sa Cardiga e su Schironi a La Maddalena Spiaggia, nel comune di Capoterra. Ottimo risultato per il bistrot cagliaritano Cucina.eat, che conquista tre cocotte, e per la trattoria Armidda di Abbasanta di Roberto Serra, che per la terza volta consecutiva è tra le migliori trattorie d'Italia e la migliore in Sardegna e si vede assegnati i tre gamberi.

Per le pizzerie, infine, conquistano i tre spicchi Re Mi di Sassari, Frammento e Maiori di Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

