Incontri, cene e tanto sport per accogliere le decine di studenti stranieri arrivati all'Università di Sassari col programma Erasmus.

Si è conclusa oggi la Welcome Week organizzata dall'Ateneo turritano. Tra gli eventi studiati per dare il benvenuto agli straniere e alle straniere la sesta edizione di "Enjoy Sport Now", manifestazione organizzata dal CUS Sassari, in collaborazione con ESN Sassari e naturalmente l'università.

Sono diversi gli studenti Erasmus che hanno preso parte all'evento di giovedì e che si sono dilettati nelle diverse attività proposte dall'Erasmus Student Network di Sassari nella struttura del CUS Sassari a San Giovanni: basket, tennis, calcio a 5 e tiro con l'arco. Presente a "Enjoy Sport Now" anche la società Arcieri Torres, con Paolo Poddighe, Presidente del sodalizio sassarese ed ex Presidente del Comitato Regionale CIP Sardegna. Da registrare anche la presenza di Marco Vigliani, Campione Regionale indoor di arco olimpico. Insieme ad altri atleti della blasonata società sassarese hanno illustrato agli studenti i segreti di una disciplina in continua crescita nell'isola e non solo.

La serie di eventi si è conclusa ieri con l'incontro nell’Aula Magna di Piazza Università. Per il CUS Sassari presente il Segretario Generale Andrea Cossu che ha portato i saluti del Presidente Nicola Giordanelli.

© Riproduzione riservata