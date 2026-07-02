La Giunta comunale di Mandas ha avviato l’organizzazione della nuova edizione del Festival Lawrence, in programma a settembre. L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “Identità e futuro”, scelto dall’amministrazione come filo conduttore delle iniziative culturali.

Accanto agli appuntamenti principali sono previste numerose iniziative collaterali, tra cui presentazioni di libri, incontri con gli autori e momenti di approfondimento dedicati al territorio, alla memoria e alle prospettive di sviluppo culturale, nel solco del viaggio compiuto dallo scrittore D. H. Lawrence in Sardegna e raccontato nell’opera Mare e Sardegna. Il programma completo sarà definito nelle prossime settimane.

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