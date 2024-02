Toccherà anche la Sardegna il nuovo tour dei Pooh dell’estate 2024.

Il gruppo, dopo le date che l’anno scorso li hanno fatti salire sui palchi di stadi, arene e palasport, sono pronti a tornare live con “Amici x sempre” con più di 20 date.

"È tempo di ripartire e ci aspetta un'estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre”, dichiarano i Pooh.

“Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi".

Queste le date: 11 e 12 giugno, Terme di Caracalla a Roma, 3 luglio Senigallia (AN), 5 e 6 luglio piazza San Marco a Venezia, 8 luglio Ferrara, 12 luglio Villafranca (VR), 15 luglio Marostica (VI), 18 luglio Nichelino (TO), 19 luglio Cernobbio (CO), 25 luglio Parco mediceo di Firenze, 27 luglio Cattolica (RN), 7 agosto Forte dei Marmi (LU), 9 agosto Alghero (SS), 10 agosto Santa Margherita di Pula (CA), 12 agosto Paestum (SA), 14 agosto Roccella Ionica (RC), 17 e 18 agosto Catania, 20 agosto Palermo, 23 agosto Barletta (BT), 24 agosto Ostuni (BR).

(Unioneonline/s.s.)

