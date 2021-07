Una “notte dei Nuraghi”, a Cagliari, per rendere omaggio al patrimonio archeologico sardo e in sostegno della corsa a diventare Patrimonio dell’Umanità.

L’appuntamento è da giovedì 8 luglio, quando a partire dalla sera e poi per tutta la settimana successiva, nell’ambito delle “Notti colorate” cagliaritane, l’Associazione “Strada facendo” presenterà, nelle vetrine che si affacciano su via Manno, piazza Costituzione e via Garibaldi, immagini, clip e pannelli fotografici che evidenziano la maestosità di alcuni tra i monumenti più significativi della Civiltà nuragica.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cagliari, è organizzato in collaborazione con l’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, nata con l’obiettivo di ottenere dall’Organizzazione delle Nazioni Unite l’ambito riconoscimento per la monumentalità nuragica.

