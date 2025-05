In occasione dellaNotte Europea dei Musei, la Pinacoteca Nazionale di Sassari propone un'apertura straordinaria dalle 19.30 alle 22.30, ingresso al costo simbolico di un euro. Oltre alle opere già in possesso del museo di piazza Santa Caterina, si potrà ammirare la mostra dal titolo “Splendori Francescani”, organizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna.

In esposizione un gruppo di argenti ecclesiastici provenienti dal convento della Madonna dei Martiri di Fonni (NU) e, soprattutto, la tavola della “Visitazione” attribuita al pittore fiammingo Ferdinand Storm, databile al secondo quarto del XVI secolo, nota praticamente soltanto agli studiosi, di fatto non visibile al pubblico da decenni.

La Pinacoteca, dalla sua apertura, ospita l’altra tavola fiamminga di San Pietro in Silki, “la Madonna dell’uva della cerchia di Jan Gossaert detto il Mabuse”. I due dipinti verranno posizionati in uno spazio comune.

L’esposizione temporanea sarà visibile fino al 22 giugno.

