Giovanni Cumpostu è il nuovo Presidente del Coordinamento Territoriale del volontariato del Nuorese.

Ingegnere, bittese di nascita, Cumpostu, attuale presidente della Croce Azzurra e Protezione Civile di Bitti, è stato eletto sabato scorso, in occasione dell’Assemblea regionale del volontariato tenutasi ad Arborea e sarà membro di diritto nella rappresentanza regionale del volontariato di Protezione Civile.

La sua nomina a presidente del coordinamento territoriale segna un traguardo importante per la Croce Azzurra di Bitti che grazie all’attiva collaborazione dei soci è da sempre punto di riferimento nel territorio, in caso di calamità naturali, sia per gli interventi di emergenza che di prevenzione.

Importante l’adesione alla campagna denominata “Io non Rischio”, con attività legate alla prevenzione di incendi, alluvioni e calamità naturali in generale e l’impegno profuso affinché si costituisse la Cooperativa denominata “Bitti Soccorso” che garantisce il servizio H24 di 118, ricoprendo un ruolo di primo piano nell’ambito del servizio sanitario territoriale.

