Accendere una luce sull'autismo, mantenendo viva l'attenzione su un disturbo sempre più frequente e talvolta ignorato dalle istituzioni e da chi dovrebbe prendersene carico.

È l’obiettivo di Angsa Sassari, associazione genitori di persone autistiche che anche per quest’anno ha organizzato una serie di iniziative in occasione del 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

La prima iniziativa in programma, prevista per mercoledì 30 marzo, è "In contatto con le emozioni", seminario di formazione in cui interverrà la dottoressa Ica Manca, neuropsichiatra infantile dell'Uonpia di Sassari (Unità operativa di neuropsichiatria infantile). Il seminario si svolgerà al teatro dell'Oratorio salesiano Don Bosco a Latte Dolce.

Il 2 aprile a Sassari saranno illuminati di blu, in segno di attenzione alla malattia, il palazzo Ducale del Comune di Sassari, il palazzo Bompiani sede della Direzione generale dell'AOU di Sassari, la Chiesa del Rosario del Comune di Osilo, il palazzo Baronale del Comune di Sorso e il palazzo comunale di Banari.

Sabato 2 aprile gli atleti dell'ASD Don Bosco scenderanno in campo per l'autismo durante le partite di campionato (CSI e FIGC) e indosseranno le magliette blu con un messaggio di sensibilizzazione nei campi sportivi dell'Oratorio salesiano di Latte Dolce. Dopo le partite tutti gli atleti saranno invitati per una serata di intrattenimento con musica, gonfiabili e trucca bimbi.

Infine appuntamento anche nelle scuole con "Raccontiamo l'autismo", iniziativa rivolta a tutte gli istituti di ogni ordine e grado con lo scopo di affrontare le tematiche di inclusione e di conoscenza del disturbo dello spettro autistico.

L'iniziativa prevede la realizzazione di elaborati (disegno, poesia, lettera, video) che saranno pubblicati sui canali social dell'associazione.

Domenica 24 aprile Angsa Sassari aderisce anche alla staffetta blu per l'autismo, un'iniziativa promossa dall'Angsa nazionale, che partirà dalla Sardegna e attraverserà tutte le regioni d'Italia. L'evento consiste in una camminata lungo la tappa Z15 del Sentiero Italia (sentiero tracciato dal CAI) in località Monte Corrasi.

IL DISTURBO – Il disturbo dello spettro autistico si manifesta in età precoce (tra i 18 e i 36 mesi) e spesso si manifesta con difficoltà legate all'interazione e comunicazione sociale e con la presenza di interessi limitati e comportamenti ripetitivi. Le ultime stime fatte dall'Istituto Superiore di Sanità rivelano che in Italia il disturbo dello spettro autistico colpisce 1 bambino ogni 77 e in generale circa 400mila persone. In Sardegna le cose non vanno meglio: le cifre sono intorno alle 10mila persone colpite.

