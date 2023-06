In Gallura sarà un fine settimana all’insegna dei primi appuntamenti della 33ª edizione del Festival del Cinema di Tavolara.

In attesa di conoscere il programma della settimana clou, di scena dall’11 al 16 luglio tra la Peschiera di San Teodoro, Porto San Paolo e l’isola di Tavolara, dove avverranno le proiezioni dei film e gli incontri con gli ospiti moderati da Geppi Cucciari e dalla direttrice del festival Piera Detassis, gli appassionati potranno intrattenersi con due eventi: il workshop con Gianluca Arcopinto e la masterclass di Salvatore Mereu.

Reduce dai fasti dei David di Donatello, dove si è presentato un mese fa in veste di candidato per la Miglior sceneggiatura non originale con “Bentu”, il regista dorgalese incontrerà il pubblico sabato alle 20 a San Teodoro, al teatro La cupola: seguirà la proiezione del film candidato ai David “Bentu”.

Due giorni olbiese, invece, per Arcopinto: sabato dalle 9.30 e domenica dalle 17 il produttore romano sarà al Politecnico Argonauti di via Garibaldi per il workshop gratuito “Produrre e organizzare il cinema”.

© Riproduzione riservata