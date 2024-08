Circa 220mila euro per la nuova edizione dei Candelieri, presentata questa mattina a Sassari nella sala consiliare. «Un impegno finanziario cospicuo - afferma in conferenza stampa il sindaco Giuseppe Mascia - con i soldi prelevati dal fondo di riserva e utilizzando l’assestamento di bilancio». Ma il lato finanziario è solo un aspetto marginale di una festa, in programma come da tradizione il 14 agosto, che rappresenta Sassari e la sua devozione con lo scioglimento del Voto alla Madonna. «Tornerà a chiamarsi Faradda - spiega il primo cittadino - come la città l’ha sempre pensata». Con la Discesa dei ceri da piazza Castello fino alla chiesa di Santa Maria di Betlem per l’epilogo rituale che, anche quest’anno, si svolgerà di fronte al sagrato, come conseguenza dei lavori in corso all’interno dell’interno dell’edificio sacro.

«Abbiamo concordato con le corporazioni - riferisce il presidente dell’Intergremio Fabio Madau- una processione più fluida, così da evitare che si concluda, come lo scorso anno, alle 4 del mattino». Il sindaco insiste sulla necessità di avere una festa regolata secondo un piano di sicurezza la cui pianificazione si concluderà a breve: «Si potranno consumare alcolici ma non in contenitori di vetro, gli esercizi di vicinato potranno lavorare entro certi orari e non sarà consentito che il volume della musica possa coprire il passaggio dei candelieri». Tra le novità dei festeggiamenti quella del candeliere di San Sebastiano. «Quest’anno- afferma l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni- verrà riportato a Palazzo Ducale perché vogliamo dare un segnale di integrazione della popolazione carcerata nella città e all’interno della Festa».

L’altro cambiamento sarà l’inaugurazione del Centro di documentazione dei candelieri che si terrà nell’archivio storico e poi la mostra fotografica, in Sala Duce, di Salvatore Marras. I festeggiamenti cominceranno con la discesa di 20 mini candelieri, domenica 4 agosto, e la partecipazione di 300 bambini e bambine, il più piccolo dei quali ha 3 anni. Il 9 agosto sarà la volta invece dei candelieri medi mentre lunedì 12, in piazza Santa Caterina, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Candeliere d’Oro, d’Argento e d’Oro speciale. Martedì 13 agosto la banda musicale "Luigi Canepa” si esibirà, sempre in piazza Santa Caterina, con il consueto “Concerto per i candelieri”, arrivato alla sua XXV edizione. Infine il 14, il momento più atteso, che partirà dalla mattina con la vestizione dei ceri votivi fino alla sfilata dei 13 gremi, il tradizionale brindisi “a zent’anni” e poi la discesa, tra la folla, verso Santa Maria.

