Sorgono nuove interessanti indiscrezioni sulla prossima e attesissima stagione di Euphoria, la serie televisiva ideata da Sam Levinson e targata HBO che ha conquistato l’accalorato consenso di numerosi spettatori nonché il plauso della critica, ricevendo tra l’altro numerosi premi come l’Emmy Award conferito a Zendaya per il ruolo di miglior attrice protagonista.

Sembrerebbe infatti che l’imminente terza stagione mostrerà i giovani personaggi - che abbiamo imparato ad amare e odiare talvolta - dopo un lasso di tempo più ampio rispetto a quando si interrompono le vicende nella seconda stagione, predisponendo dunque importanti cambiamenti all’interno della storia.

A conferma di ciò assumono peso le dichiarazioni della costumista di scena Heidi Bivens, intervistata da Vogue, che non s’è trattenuta nel creare grosse aspettative; afferma infatti: «Farò tutto ciò che posso per rendere questa serie un successo. Sono sinceramente eccitata nel leggere gli script. Si parla di una storia ambientata, più o meno, cinque anni dopo gli eventi trascorsi e i personaggi quindi non saranno più al liceo». E aggiunge dicendo: «Chi può sapere cosa accadrà? Ma conoscendo il cervello di Sam, sarà sicuramente qualcosa di eccitante e ci metterà tutti alla prova, perché non vuole mai ripetersi. Sarà qualcosa di nuovo, che il pubblico dovrà scoprire».

Si direbbe quindi che anche quando sostenuto tempo addietro da Zendaya, secondo cui la storia sarebbe ripresa con gli stessi personaggi dopo aver trascorso gli anni del liceo, troverebbe conferma nelle più recenti dichiarazioni della costumista.

Anche solo per ipotizzare gli scenari possibili dei nuovi e promettenti episodi, ricordiamo come al termine della seconda stagione Rue raccontava di esser riuscita a frenare le sue dipendenze per tutto l’anno scolastico.

Su ciò che invece possiamo dar per certo, sappiamo che non farà più parte del cast l’attrice Barbie Ferreira. Invitata al podcast "Armchair Expert" - dopo aver smentito le voci di corridoio sulle presunte liti furibonde fra lei e il regista - la giovane interprete ha spiegato le ragioni della rinuncia al ruolo che l’ha resa famosa, ritenendo che, a detta sua e dello stesso Levinson, il personaggio non godesse più di potenziali ed interessanti sviluppi. Se non altro una motivazione valida per annunciare a testa alta la propria dipartita.

© Riproduzione riservata