Il festival Éntula, organizzato dall'associazione culturale Lìberos, fissa un nuovo appuntamento nel porto Vecchio di Stintino: domani, mercoledì 26 luglio alle 22, la giornalista Agnese Pini presenterà, in conversazione con Lorena Piras, il romanzo “Un autunno d’agosto”, edito da Chiarelettere, in cui l’autrice racconta la strage nazifascista di San Terenzo Monti, avvenuta tra il 17 e il 19 agosto del 1944.

Giovedì 27, Pini sarà ospite del festival Liquida a Codrongianos. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Comune di Stintino, il festival Liquida, la casa editrice Chiarelettere, lo Studio Massaiu e la libreria Koinè Ubik di Sassari. Agnese Pini, direttrice de “La Nazione”, prima donna ad aver ricoperto questo ruolo in oltre 160 anni di storia del quotidiano.

Da luglio 2022 ha assunto la direzione anche degli altri quotidiani del gruppo Monrif: "Il Resto del Carlino", "Il Giorno" e "Quotidiano Nazionale". Il libro racconta uno dei gravi fatti accaduti nella seconda guerra mondiale in Italia, segnata, nell’estate del 1944, da una serie di eccidi orribili per mano dei nazifascisti. A San Terenzo Monti, paese di poche centinaia di abitanti tra Liguria, Emilia e Toscana, vengono uccise senza pietà 159 persone, in prevalenza donne e bambini, l’esecuzione accompagnata dal suono di un organetto.

