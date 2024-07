«Ecco la ricetta sarda per vivere più di 100 anni».

Ha incassato migliaia di like e fatto il piendo di commenti e condivisioni su Instagram il post di Dan Buettner, ricercatore americano e autore del National Geographic, molto noto per il suo documentario Netflix "How to Live to 100” dedicato alle Blue Zones, ovvero le regioni del mondo dove si vive di più, che il 64enne inglese studia da tempo e che, come è noto, ricomprendono anche la Sardegna.

Sul suo profilo Buettner ha deciso di divulgare, a beneficio dei suoi oltre 600mila follower sparsi in tutto il mondo, i segreti di un piatto isolano, scoperto proprio durante le sue ricerche in terra sarda.

«In Sardegna ho avuto la fortuna di incontrare la famiglia Melis che detiene il Guinness World Record come la famiglia più anziana della storia. Sono nove fratelli la cui età complessiva era di 851 anni (il più anziano aveva 109 anni)», scrive il ricercatore. Aggiungendo: «Mangiavano lo stesso pranzo ogni giorno: pane a lievitazione naturale, un bicchiere di vino Cannonau delle zone blu e un minestrone molto speciale».

«Il minestrone – prosegue Buettner – è semplicemente una zuppa fatta con verdure disponibili nell'orto, fagioli e cereali (solitamente un tipo di pasta). La combinazione produce un delizioso pasto in una ciotola ricco di proteine ​​e, cosa più importante, un pot-pourri di fibre e carburante per il tuo microbioma».

Allegato al testo, anche un video, che ritrae la preparazione del ministrone “alla sarda” e le immagini dell’incontro di Buettner con la longevissima famiglia Melis. Nella bio, invece, l’immancabile link con la ricetta per la preparazione del “piatto della longevità”.

