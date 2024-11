Da Lucia Vasini a Enzo Decaro e Giuseppe Cederna, il palco del Cine-Teatro Olbia si prepara ad ospitare la nuova stagione di prosa organizzata dal circuito Cedac. Per il pubblico. sempre numeroso e attento, e in attesa dell’apertura del botteghino, una gamma di spettacoli che spaziano dai classici rivisitati alle commedie brillanti fino ai testi originali. «In città l’interesse per il teatro è sempre imponente», ha detto l’assessora alla cultura, Sabrina Serra. «Cerchiamo di soddisfare un pubblico partecipe che ci restituisce feedback utili alla programmazione. Stiamo lavorando per offrire delle repliche gratuite agli studenti delle scuole superiori, in particolare lo spettacolo “Otello” di Shakespeare, con Giuseppe Cederna».

Otto gli spettacoli: si parte venerdì 6 dicembre con il nuovo one-woman-show di Debora Villa, “Tilt – Esaurimento Globale”, per proseguire, il 10 gennaio, con la commedia “L’illusione coniugale” di Eric Assous, protagonisti Rosita Celentano, Attilio Fontana e Stefano Artissunch, che ne firma anche la regia. A fine gennaio, il 31, l’omaggio a Gigi Riva scritto, diretto e interpretato da Alessandro Lay; “Riva Luigi ’69 ’70 – Cagliari ai dì dello scudetto” è una pièce ispirata alla leggenda del calcio, ad un anno dalla sua scomparsa.

Il 14 febbraio sarà la volta del toccante “L’assaggiatrice di Hitler”, che fa il suo debutto regionale a Olbia: tratto da una storia vera, raccontata da Rosella Postorino, lo spettacolo ha la regia di Sandro Mabellini. Lucia Vasini, Lorenzo Lavia e Paolo Triestino saranno protagonisti, il 21 febbraio, ne “Le Gratitudini”, dal romanzo di Delphine de Vigan, mentre il 14 marzo, andrà in scena l’antica tragedia ”Andromaca”, di Euripide. A chiudere la stagione, venerdì 28 marzo, la divertente commedia di Peppino De Filippo “Non è vero ma ci credo”, intrepretato da uno stuolo di attori capitanati da Enzo De Caro e, il 14 aprile, ”Otello“ di Shakespeare, riscritto da Francesco Niccolini con Giuseppe Cederna nel ruolo di Jago.

«La collaborazione con il Cedac è consolidata», ha poi aggiunto la presidente della Commissione Cultura, Simonetta Padre. «La stagione è un evento fondamentale per il periodo in cui si svolge, la gente lo aspetta con grande interesse. L’amministrazione sta lavorando per trovare nuovi spazi alla cultura». «Il rapporto tra Cedac e città di Olbia è davvero molto stretto», ha ribadito la direttrice artistica, Valeria Ciabattoni. «Il cartellone è stato ideato per tutte le età con una preponderanza verso la commedia in tutte le sue sfumature e un occhio verso il pubblico giovane che speriamo di convogliare in questo matinée dedicato. Non dimenticando l’importanza di alcune tematiche specifiche come la condizione femminile, la parità di genere, la violenza e la senilità».

Road map verso l’evento dettagliata dal referente Cedac cittadino, Cesare Lombardo: il rinnovo dell’abbonamento sarà possibile a partire dal 13 novembre fino al 24 mentre dal 26 novembre al 4 dicembre si parte con i nuovi abbonamenti; dal 6 dicembre la vendita dei biglietti singoli al costo di 16 euro con la piccola novità di alcuni biglietti acquistabili online.

La Stagione di prosa del Cedac aa Olbia ha il sostegno del Comune, della Regione Sardegna, del MIC e il contributo della Fondazione di Sardegna.

