Oltre 130 artisti sul palco contemporaneamente, 60 musicisti, 50 coristi, 20 ballerini, 9 voci narranti per un progetto che racconterà il mondo del dopoguerra, a partire dai grandi movimenti del ’68 fino ad abbracciare le vicissitudini del mondo moderno.

Cossoine, piccolo centro del Meilogu, si prepara per il concerto-spettacolo "Scatole d'Argento" dedicato a Fabrizio De André, in programma venerdì 4 agosto dalle 21.30, che, spiegano dalla Pro loco "Bastiano Unali", promotrice dell'evento, «presenterà una summa di canzoni, appositamente scelte per raccontare l’Italia dei grandi movimenti di protesta, delle mafie, dei potenti, accanto alle storie degli ultimi – prostitute, assassini, vagabondi, legate insieme da racconti, filmati, scenografie e coreografie».

Ad aprire la serata sarà la Filarmonica Sestrese-Città di Genova, che sarà affiancata da un coro di cinquanta ragazzi scelti, interni alle selezioni della “Nova Euphonia” e “Città di Sassari”, nonché un corpo di ballo di venti ballerini, in capo alla scuola di danza sassarese “International dancing stars”. Completerà il tutto una bocca dell’orchestra a terra composta da pianoforte, archi, fiati e percussioni.

© Riproduzione riservata