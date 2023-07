Calato il sipario sugli appuntamenti dei TzilleReading, il gruppo BulTeatro torna con un evento originale che vedrà protagonista il Coro Polifonico Santa Margherita di Bultei diretto dal maestro Pietro Marrone.

Giovedì 6 luglio, infatti, alle ore 21 presso il sagrato di San Sebastiano le letture del gruppo teatrale faranno da contrappunto ai canti proposti dall’ensemble corale bulteina in uno spettacolo dal titolo CoReading – donneINcanto.

«Dopo la bella esperienza dei TzilleReading – dichiarano la regista Valentina Loche e i componenti di BulTeatro – abbiamo voluto incontrare in un’altra forma una realtà culturale e musicale pregevole di Bultei come il Coro Santa Margherita per sperimentare una modalità nuova di spettacolo che metta assieme il canto, la poesia recitata, la narrazione. E assieme al Coro, che ringraziamo per l’entusiasmo con cui ha accolto la nostra proposta abbiamo voluto che questo spettacolo fosse interamente dedicato alle donne».

